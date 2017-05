Technics präsentiert ein neues, ziemlich schickes streamingfähiges Stereo-Kompaktsystem: Das Technics SC-C70 ist mit Blick auf seine digitale Schaltungssphäre wie die größeren Geräte des Hauses mit einer speziellen Jitter-Eliminierung (JENO Engines) ausgestattet und ebenso verstärkerseitig mit einer lastadaptiven Technologie-Lösung (LAPC) gewappnet, die der optimalen Anpassung an die Impedanz der Lautsprecher dient.

Im Zusammenspiel mit gleich drei neu entwickelten Treibermodellen (Subwoofer, Mittel- und Hochtöner) soll das Technics SC-C70, so die Pressemitteilung, „ein besonders räumliches Klangerlebnis“ vermitteln und ein für ein Kompaktsystem erstaunlich weites Frequenzband (40 Hz bis 50 kHz) bespielen. Die Räumlichkeit der Wiedergabe werde nicht zuletzt von den streuenden Akustiklinsen gefördert, die man vor die Hochtöner gesetzt habe. Integrierte Akustiklamellen sollen insbesondere in den oberen Frequenzbereichen für einen ausgewogenen Frequenzverlauf sorgen. Eine weitergehende, individuelle Anpassung an die eigene Hörumgebung ermögliche die Kalibrierungssoftware Space Tune: „Diese korrigiert Parameter über das eigene Netzwerk und ermöglicht damit eine individuelle Soundanpassung an die jeweilige Raumsituation“, so Technics.

Bespielt werden kann das Technics-C-C70-System per Netzwerk (DLNA), Apple AirPlay, USB-Schnittstelle, Bluetooth oder mittels seines integrierten Top-loading-CD-Players, dessen Acrylglasplatte einen sehr ansehnlichen optischen Kontrast zur Aluminiumfläche der Geräteoberseite bietet. Streaming-Dienste wie Spotify oder Tidal werden ebenfalls unterstützt. Fernsteuern lässt sich das Ganze per Technics-App oder der mitgelieferten klassischen Fernbedienung.

Das Technics C-C70 soll ab September im Handel erhältlich sein. Der genaue Preis steht zurzeit noch nicht fest.

Kontakt

Technics

Winsbergring 15

22525 Hamburg



Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: support_DE@eu.technics.com

Web: http://www.technics.com/de/