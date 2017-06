Die Firma Synergistic Research aus den USA – bekannt für HiFi-Tuning-Zubehör und Kabel – bringt mit der neuen Atmosphere-Kabelserie nun aktiv geschirmte Verbinder auf den Markt. Die Serie umfasst neben Strom-, RCA-, XLR- und Lautsprecherkabeln auch Digital- und Kopfhörer-Verbindungen.

Synergistic Research setze bei der neuen Kabelserie auf Erfahrungen aus der sogenannten „UEF-Technologie“, die bei den Raumtuning-Produkten der Firma schon länger Anwendung finde, so Danyel Rondthaler vom deutschen Vertrieb Soreal Audio. Dabei werden eine „Graphen-basierende“ Abschirmung sowie ein zusätzlicher Leiter für die aktive Schirmung eingesetzt, was den signalführenden Innenleiter frei von Störungen halte – so werde eine klangliche Detailtreue erreicht, die ein ausschließlich passiv geschirmtes Kabel nicht ermöglichen könne, gibt sich Rondthaler überzeugt.

Synergistic Researchs Atmosphere-Kabel werden in Kalifornien per Hand gefertigt. Die Digitalkabel der Serie liegen preislich zwischen 600 Euro und 3.100 Euro (1 m), die Netzkabel zwischen 1.000 Euro bis zu 3.500 Euro (1.5 m). Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Vertriebs (siehe Kontaktdaten unten) sowie direkt beim Hersteller: www.synergisticresearch.com

