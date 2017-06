Der in Rheinland-Pfalz ansässige Hersteller Schanks Audio stellt vornehmlich Aktivlautsprecher her – die aktuelle Produktlinie umfasst zwei Kompaktmodelle und einen Standlautsprecher.

Auf der High End in München wurde ein neues Verstärkermodul vorgestellt, das sowohl in den neuen Aktivlautsprechern des Hauses eingesetzt werden kann als auch zur nachträglichen Aufrüstung bereits vorhandener Lautsprecher dient.

Das Modul namens Komposit leistet 50 Watt an 8 Ohm bzw. 75 Watt an 4 Ohm, und zwar im Class-AB-Modus. Gegenüber dem Vorgängermodell biete das neue, so die Pressemitteilung, deutlich reduzierte Verzerrungen bei einem erhöhten Dämpfungsfaktor. Die ebenfalls verbesserte Gegenkopplungsschleife verringere überdies Partialresonanzen bei Hartmembranen.

Details zur Technologie finden sich hier.

„Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage“, heißt es in der Pressemitteilung.

