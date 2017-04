Quadral Breeze One und Breeze Two Multiroom-Lautsprecher

Neues aus Hannover: Mit dem Breeze One und dem Breeze Two stellt der Hersteller Quadral zwei neue Multiroom-Komponenten vor – die jedoch auch draußen an der frischen Luft eine gute Figur machen.

Beide Modelle streamen per WLAN und Bluetooth, verfügen aber auch über einen Stereo-Miniklinken-Eingang. Streamingdienste wie Tidal, Spotify oder Napster werden nativ unterstützt.

Der Breeze One ist ein aktiver Zweiwegelautsprecher für den Monoeinsatz mit 25 Watt Verstärkerleistung und bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit. Der Breeze Two hingegen bringt echtes Stereo, 2 x 25 Watt Verstärkerleistung und maximal 25 Stunden Laufzeit.

Praktisch: Über die kostenlose Breeze-App, verfügbar für iOS und Android, können alle Modelle der Breeze-Serie leicht verwaltet und gesteuert werden. Mehrere Breeze-Lautsprecher lassen sich hiermit auch zu einem echten Multiroom-Setup mit zahlreichen Beschallungsmöglichkeiten verbinden.

Erhältlich sind beide Lautsprecher in Schleiflack-Schwarz und -Weiß.

Preise:

Quadral Breeze One Aktivlautsprecher: 299 Euro

Quadral Breeze Two Aktivlautsprecher: 449 Euro

Kontakt:

quadral GmbH & Co. KG

Am Herrenhäuser Bahnhof 26-30 | 30419 Hannover

Telefon: 0511 – 7904-0

E-Mail: info@quadral.com

Web: www.quadral.com