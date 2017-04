Noch recht frisch am Markt – nämlich seit 2013 – ist das Berliner Unternehmen JIB-Germany.

Man hat sich auf die Produktion handgefertigter, hochwertiger Kabel spezialisiert und führt im Portfolio bereits jetzt mehr als 50 verschiedene Modelle: vom Netzkabel über diverse NF-Kabel bis hin zu Digitalkabeln und HDMI-Verbindern.

Unter den Bezeichnungen JIB Kupfer Boaacoustic und JIB Silber Boaacoustic werden sämtliche Kabel in zwei Serien zusammengefasst, basierend auf dem jeweiligen Hauptleitermaterial.

Sämtliche Verbindungskabel werden in Mahlow am südlichen Rand von Berlin gefertigt, die Bandbreite der Modelle und Preise ist groß: Sie beginnt beim HDMI-Kabel Violet (ab 40 Euro) und endet beim edlen Lautsprecherkabel Silver Zircon BFA für mehr als 15.000 Euro (Paar, zweieinhalb Meter mit Hohlbananas konfektioniert).

Der professionelle Anspruch zeigt sich auch am Vertriebsnetz – die Kabel sind nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, Kanada, Japan, Taiwan, Hong Kong, China und Vietnam erhältlich.

Kontakt:

JIB-Germany Technology GmbH

Am Großen Rohrpfuhl 25 | 12355 Berlin

Telefon: 030 – 7076 2768

E-Mail: kontakt@jib-germany.de

Web: www.jib-germany.de