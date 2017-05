Der Vertrieb Input Audio kündigt für die High End in München gleich mehrere spannende Neuigkeiten an – in diesem Jahr sogar auf zwei Ständen.

Im Atrium 4.2, Raum E213 dürfen Sie einer Vorführung von Harbeth beiwohnen – hier wird die M40.2 40th Anniversary Edition am Magnum-Dynalab-Verstärker MD-309 aufspielen. Als Digitalquellen kommen neue Geräte von Magnum Dynalab und Creek zum Einsatz. Die analoge Seite vertritt Martina Schöner mit ihrem Laufwerk L’Art du Son.

In Halle 3, Stand N08 wiederum gibt es diverse Neuheiten aus dem Hause Creek – und ebenfalls ein ganz neues Lautsprechermodell von Harbeth, über das die Pressemitteilung derzeit noch nicht mehr verrät.

Freuen Sie sich also auf gleich zwei interessante audiophile Ketten – und zwar vom 19.-21. Mai 2017 ab 10 Uhr morgens (18. Mai Fachbesuchertag)!

Kontakt

Input Audio

Ofeld 15

24214 Gettorf



Telefon: +49(0)4346 - 60 06 01

E-Mail: b.hoemke@inputaudio.de

Web: www.inputaudio.de