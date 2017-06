Das HiFi Forum in Baiersdorf ist inzwischen bekannt für regelmäßig stattfindende, hochkarätige Veranstaltungen und Workshops rund um das Thema HiFi und Heimkino.

Im Juli gibt’s einen besonderen Leckerbissen für Freunde des Smart-Homes, nämlich den Thementag Smart Home Event. Vor Ort sind diverse Hersteller wie Gira, Vivateq oder Bowers & Wilkins, die vielfältige Themen, Technologien und Ausstattungsmöglichkeiten rund um das Thema Smart-Home präsentieren.

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Eigenheimbesitzer, die ihr Haus – von HiFi bis Haussteuerung – intelligent vernetzen möchten, sondern auch an Architekten, die sich in diesem vergleichsweise jungen Betätigungsfeld über den aktuellen Stand der Technik informieren möchten.

Unter anderem werden die Themen Smart-Home-Steuerung, Bild und Ton, Stromversorgung, Verkabelung, Streaming und Multiroom-Konzepte behandelt. Die genauen Inhalte erfahren Sie hier.

Übrigens: Neben spannenden Learnings und zielgerichteten Beratungen soll es auch eine adäquate Bewirtung geben – damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt …

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist übrigens nicht erforderlich.

Wann und wo?

7. Juli 2017 | 13 – 18 Uhr sowie 8. Juli 2017 | 10 – 15 Uhr

HiFi Forum Smart Home | Friedberggasse 20 | 91365 Weilersbach

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf



Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: www.hififorum.de