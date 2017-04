Die legendäre japanische Analogmarke Glanz ist bei Vinylfreunden bekannt für Tonarme mit einem außergewöhnlichen Qualitätsversprechen – allerdings auch für außergewöhnliche, teils fünfstellige Preise.

Hierzulande sind die Glanz-Tonarme über Walter Kircher HiFi in Graz erhältlich. Kircher hat nun eine gute Nachricht: Die bisher vornehmlich in Japan verkauften Modelle MH-9B und MH-10B wurden nun für den Export freigegeben, damit rückt der Traum von einem Glanz-Tonarm in bezahlbare Gefilde.

Die Modelle unterscheiden sich ausschließlich durch ihre Länge: Der eine Tonarm ist neun, der andere zehn Zoll lang.

Die Tonarme kommen ohne Headshell, optional ist die Headshell MH-4S vom Glanz-Topmodell für einen Aufpreis von 790 Euro erhältlich.

Preis:

Glanz MH-9B/10B: 2.990 Euro



Kontakt:

Walter Kircher HiFi

Koerblergasse 30 | A-8010 Graz

Telefon: +43(0)664 – 4499 275

E-Mail: Kontaktformular

Web: www.walterkircher.com