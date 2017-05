Das im niedersächsischen Neustadt beheimatete deutsch-chinesische Joint Venture SaxxTec – fairaudio-Lesern aufgrund seiner „Saxx“-Lautsprecher bekannt – startet den Vertrieb der auf Outdoor-Lautsprecher spezialisierten Marke Dreamwave aus Kalifornien, die, so die Pressemitteilung, „exzellente Klangqualität im robusten und stylischen Outfit“ bieten.

Das im Military Look gehaltene Modell Elemental (249 Euro) soll nicht zuletzt dank 12000-mAh-Akku „lauter und länger als herkömmliche Bluetooth-Lautsprecher“ spielen: Im Normalbetrieb würden 14 Stunden, bei maximaler Ausreizung des 30-Watt-Verstärkers bzw. voller Lautstärke 7 Stunden Laufzeit erreicht. Für Schutz vor Spritzwasser, Sand, Staub und Schnee bürge die Zertifizierung nach IPX-5-Standard. Zu den weiteren Features zählen eine Freisprecheinrichtung sowie ein LED-Licht mit 110 Lumen, um nach vollendeter Party zur Not auch mal im Dunklen nach Hause zu finden. In Sachen Ausgangsleistung ist mit dem Elemental aber das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: Das Modell Tremor (349 Euro) ist mit 50 Watt RMS spezifiziert und lässt sich sogar zu einem besonders leistungsstarken Duo pairen.

In der zurzeit acht Modelle umfassenden Produktrange von Dreamwave finden sich unter anderem auch Bluetooth-Outdoor-Lautsprecher mit Walkie-Talkie-Funktion, 360°-Sound oder spezielle für den Einsatz auf der Fahrradtour – die Preise starten bei 50 Euro.

Weitere Modelle wurden bereits auf der CES vorgestellt, detaillierte Informationen zu allen Produkten findet man auf DreamWaveUS.de – dort kann auch direkt online bestellt werden.

