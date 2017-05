In einer aktuellen Pressemitteilung vermeldet der Akustikelemente-Anbieter Design-Heimkino einige Neuerungen. Die wichtigste ist gewissermaßen in eigener Sache: So habe man die Website und den Onlineshop komplett umstrukturiert – das Stöbern und Einkaufen soll dadurch noch angenehmer und einfacher werden.

Weiterhin neu: Bei den Deckensegeln gibt es nun eine günstige Alternative zur Drahtseilaufhängung, basierend auf Magnethalterungen.

Zu guter Letzt gibt es Zuwachs im Bereich der Akustikbilder: Sieben neue Motive stehen zur Verfügung – auf Wunsch werden aber auch individuelle Bilder nach Vorlage des Kunden erstellt. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang eine Aktion, die vom 1. Mai an 20 Tage läuft: Auf alle Akustikbilder gibt es in diesem Zeitraum 20 Prozent Sonderrabatt.

Kontakt

Design-Heimkino.de

Neudorfstraße 19

76316 Malsch



Telefon: +49(0)7246 - 9131483

E-Mail: kontakt@design-heimkino.de

Web: www.design-heimkino.de