Neues von Denon: Mit dem D-M41 legt der Hersteller ein Mikro-Komplettsystem vor, das aus einem CD-Receiver und einem Paar Zweiwege-Lautsprechern besteht.

Der Receiver Denon RCD-M41 leistet 2×30 Watt, kommt mit einem CD-Laufwerk, das auch CD-R liest sowie einem UKW-Empfänger (gegen Aufpreis mit DAB/DAB+ Empfänger). Weiterhin gibt’s einen analogen Hochpegeleingang (Cinch) und zwei optische S/PDIF-Digitaleingänge – und wer mag, kann sogar per Bluetooth streamen und einen Subwoofer anschließen. Ein spezielles „Triple Noise Reduction Design“ soll etwaige Störgeräusche, beispielsweise im Eingangswahlbereich, direkt an der Quelle bekämpfen.

Die Denon-Lautsprecher SC-M41 sind Zweiwegesysteme mit einem 12-cm-Tiefmitteltöner und einem 2,5-cm-Soft-Dome-Hochtöner. Sie seien, so heißt es in der Pressemitteilung, speziell auf den Receiver abgestimmt – und sind in Schwarz oder einem Holzfinish erhältlich.

Erhältlich sind die schicken Kleinen ab Juni 2017.

Preise:

Denon D-M41 Komplettsystem: 429 Euro (mit DAB/DAB+: 449 Euro)

