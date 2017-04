beyerdynamic Impacto Essential DAC

Pünktlich zur High End in München bringt Beyerdynamic einen nagelneuen D/A-Wandler der besonderen Art heraus: Der Impacto Essential ist außerordentlich klein und speziell für diejenigen gedacht, die einen Computer per USB mit einem hochwertigen Kopfhörer aus dem Hause Beyerdynamic verbinden (er kommt nämlich mit zwei Monoklinke-Kabeln!) und die interne Wandlung bzw. Verstärkung des Rechners umgehen möchten.

Im Grunde ist der Impacto Essential also eine externe Soundkarte. Im Inneren werkelt ein DAC aus dem Hause Sabre, der PCM-Material bis 384 kHz/32 Bit sowie DSD bis 5.6 MHz verarbeiten kann. Die Ausgangsleistung des verbauten Verstärkers beträgt 50 mW an 32 Ohm und 7 mW an 600 Ohm.

Der Winzling arbeitet mit allen Geräten zusammen, die über eine USB-Host-Funktion verfügen: Notebooks, stationäre PCs, aber auch inzwischen zahlreiche Android-Mobilgeräte, die „USB-On-The-Go“ anbieten.

Die Weltpremiere findet Ende April auf dem Tokyo Headphone Festival statt – und auf der High End können sie den Impacto Essential in Halle 4, Stand V02/W03 in Augenschein nehmen.

Preis Beyerdynamic Impacto Essential: 329 Euro

Kontakt:

beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstr. 8 | 74072 Heilbronn

Tel.: 07131 – 617-0

eMail: info@beyerdynamic.de

Web: www.beyerdynamic.de