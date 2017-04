Liebe Leserinnen und Leser!

Sie werden es auf Anhieb bemerkt haben: fairaudio erscheint im neuen Design und hat einen Relaunch hinter sich. Nebst frischerem Look und größeren Fotos stehen zahlreiche überarbeitete und neue Funktionalitäten zur Verfügung, die Verbesserung der Darstellung auf Tablets und Smartphones stand ebenfalls auf dem Plan.

Aber keine Bange: Sie müssen sich nicht komplett umgewöhnen. Die bekannte, übersichtliche Struktur von fairaudio blieb bei alledem unberührt. Falls Sie in der Hauptnavigation den Menüpunkt „Artikel“ vermissen: Dieser teilt sich nun in „Hintergrund“ (Fachartikel, Messeberichte etc.) und „Musik“ (Plattenkritiken etc.) auf. Und bitte nicht wundern, wenn Sie hier und da Altbekanntes entdecken: Sämtliche Testberichte und Artikel, die bereits vor dem Relaunch erschienen sind, bleiben (weitgehend) unverändert.

Ihnen liegen Lob, Kritik oder gar konkrete Verbesserungsvorschläge auf der Zunge? Prima! Wir freuen uns über Ihr Feedback – nutzen Sie dazu das Kontaktformular auf fairaudio oder ganz einfach leser@fairaudio.de.

Freuen wir uns gemeinsam auf viele weitere spannende Hörerlebnisse, Testberichte, Musikneuentdeckungen, Messeberichte, Fachartikel, Interviews & mehr!

Ihr fairaudio-Team