Anohni – Paradise (EP)

Anohni hat nach ihrem erfolgreichen Debütalbum vom Mai letzten Jahres überraschend am 17.03.2017 eine neue EP namens Paradise veröffentlicht. Die Künstlerin bekam 2016 viel Aufmerksamkeit in den Medien – zum größten Teil wegen der Originalität des Albums und einer Mercury-Music-Prize-Nominierung, zum Teil aber auch, weil sie sich erstmals als Transgender-Künstlerin unter ihrem femininen Aliasnamen präsentierte. Zuvor trat sie stets als Frontmann der Band Antony and the Johnsons auf.

Als Soloartist wäre es aber an der Zeit gewesen, das an die Öffentlichkeit zu bringen, was in ihrem persönlichem Leben schon normal sei, so die in England geborene Musikerin. Seitdem wird sie auch von Unbekannten und der Presse mit den weiblichen Pronomen angesprochen. Musikalisch gesehen, entwickelt sich Anohnis Solowerke etwas elektronischer als bei Antony and the Johnsons. Damals lag der Fokus der Künstlerin noch auf Balladen, die sie mit ihrer Band oft am Klavier vortrug. Mit ihren neuesten Kompositionen zeigt sich Anohni energetischer und elektronischer. Sie selbst beschreibt ihre Musik als „Elektro, der Zähne zeigt“. Und genau so ist es: Mal sind die elektronischen Klänge sanft, mal explosionsartig und kräftig. Was aber immer überzeugt, ist die sentimentale Stimme der Sängerin – sie säuselt und verführt.

Die neue Auskopplung beschäftigt sich mit der konfusen politischen Situation – Anohni schafft es, die sentimentale und intime Seite einer solchen Auseinandersetzung zu betonen. Es ist ihr Anliegen, über die Betroffenheit, die die derzeitige Situation in ihr auslöst, zu sprechen. Im Titelsong „Paradise“ gibt sie ihrer Hilflosigkeit Worte und singt im Chorus „Paradise world without end, hopelessness sinks into the earth.“ Der mächtige Refrain wird abgelöst von einer spannungsgeladenen Strophe, die persönliche Erinnerungen an Anohnis Kindheit thematisiert.

Wie sehr Politik unser Leben beeinflusst, zeigt sie geschickt, indem sie Erinnerungen an ihre Eltern politisch hinterfragt. Auch der nächste Song „Jesus will kill you“ scheint direkt an Mr. Trump persönlich gerichtet zu sein. Darin fragt die Künstlerin „Why you take and take? Even change the laws ... Seek to destroy our homes. You're a mean old man.“ Und Sorge um die USA kann die Sängerin allerdings haben, sind sie nach all den Jahren – schon seit 1981 lebt sie dort – doch zu ihrer Heimat geworden. Die Worte der Sängerin sind in Verbindung mit der düsteren und energiegeladenen Musik Statement genug – anders als bei den meisten Musikern, die sich nicht direkt auf die politische Lage beziehen, kann Paradise als direkte Reaktion auf die Präsidentenwahl in Anohnis derzeitige Heimat verstanden werden.

