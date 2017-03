Sanft, stimmungsvoll, seltsam

Februar 2017 / Lorina Speder

Die fünfköpfige Instrumentalband Tortoise aus Chicago veröffentlichte am Anfang 2016 nach sieben Jahren ein neues Album namens „The Catastrophist“. Wie zuvor arbeiteten die Post-Rocker mit dem berühmten amerikanischen Label Thrill Jockey zusammen. Tortoise wurden 1990 gegründet und gelten als einer der Wegbereiter des Post-Rock.

Neben dieser Musikrichtung werden in ihrer Musik aber auch Einflüsse aus dem Krautrock, Minimal, Jazz und Elektronika hörbar. In den neuen Songs überwiegen jedoch die elektronischen Einflüsse. Die Band, die gewöhnlich mit zwei Bässen und drei Schlagzeugen aufnimmt, legt den Schwerpunkt der Musik auf die Rhythmusgruppe. Meist sind die Stücke deshalb im Uptempo gespielt, aber sie wirken nie gehetzt. Durch die Synthesizer, die fast in jedem Song eingesetzt werden, wirkt der Sound sanft und weich. Vielleicht ist es genau diese Stimmung, die die Vergleiche zur Band Yes in Zeitungsartikeln über die Band rechtfertigen. Die Weichheit kommt neben den Synthies aber auch von den Instrumenten, die die Melodien kreieren. In den neuen Songs benutzt Tortoise Vibraphones oder Marimbas, insgesamt klingt die Band durch den Einsatz dieser ungewöhnlichen Instrumente auch etwas exotisch. Neben den rhythmischen Songs, in denen die drei Schlagzeuge vollen Einsatz zeigen, gibt es auf dem neuen Album aber auch ruhige Lieder.

„The Clearing Fills“ ist eines davon. Der meditative Anfang erinnert fast an die frühen Genesis und verleitet zum Träumen. Das minimal eingesetzte Schlagwerk gibt wie ein Sekundenzeiger den Takt an und überlässt den Gitarren und dem Klavier den Vorrang. Im unaufgeregten Verlauf des Songs bekommt die Snare, die unregelmäßig mit einem Besen angeschlagen und gestrichen wird, fast eine Solo-Stellung. Es sind bestimmt diese interessanten Details, die das japanische Publikum an der Band so schätzt. Schon seit 1995 touren Tortoise regelmäßig in dem Land und produzierten sogar Platten, die ausschließlich dort verkauft werden. Vielleicht können wir uns in Sachen Musikgeschmack noch einiges von den Japanern und deren Vorlieben abgucken.