Für immer und alle

März 2017 / Victoriah Szirmai

Rumer - This Girls in Love

Es fällt mir oft schwer abzuschätzen, wann eine Plattenempfehlung auf Sie trifft. Da schreibe ich beispielsweise an einem herrlichen Hochsommerabend begeistert über Chillout-Klänge maritimer Provenienz, und Sie, gebeutelt von ersten Herbststürmen, denken, was soll mir denn jetzt dieser Ibiza-Beat?

Für Künstler ist dieser Spagat noch viel größer. Die nehmen, wie etwa Barbara Dennerlein, ihre Weihnachtslieder schon mal bei tropischen zweiunddreißig Grad auf, um sie zur rechten Zeit an den Hörer zu bringen, denn natürlich funktionieren Platten saisonal. Die, die es nicht tun, nennt man nicht ohne Grund Klassiker. Und genau solche habe ich heute mitgebracht. Für Traditionalisten. Für Sinnsucher. Für Dinnermusikhörer. Für Deprisoundtrackbraucher. Für Weihnachtshasser. Für Neubeginner. Denn auch das zeichnet den Klassiker aus: Er funktioniert nicht nur immer, sondern auch: für alle.

So auch Rumers Bacharach & David-Songbook This Girl’s In Love in liebevoll ausgestatteter Vinylausgabe. Anders als etwa Lucia Cadotsch mit ihrem Trio Speak Low bürstet die britische Singer-Songwriterin mit den pakistanischen Wurzeln die Evergreens hier nicht gegen den Strich, sondern gibt sie derart schnörkellos wieder, dass man sich sofort an andere Königinnen des Understatements, wie etwa Adele in der Royal Albert Hall, erinnert fühlt. Doch während Letztere auch eine durchaus formidable Bond-Sängerin abgibt, wäre das bei Rumer undenkbar – viel zu wenig Diventum steckt in ihren zarten Interpretationen, die umso berührender sind. Es ist vor allem die Stimme, die das Besondere, ja: den Zauber dieser Platte ausmacht. Schließlich sagt der legendäre Burt Bacharach auch nicht alle Tage von einer Interpretin seiner Stücke, sie habe ein goldenes Organ.

Schon nach Veröffentlichung von Rumers 2010er-Debüt Seasons Of The Soul lud der „King of Smooth“ die 1979 als Sarah Joyce geborene Sängerin in sein kalifornisches Haus ein, nur um sie singen zu hören. Der Mann hat Geschmack. Allein das vorab veröffentlichte „(They Long To Be) Close To You“ lief bei mir in tagelanger Rotation, ohne dass ich seiner auch nur eine Sekunde lang überdrüssig geworden wäre. Und auch jetzt, wo ich die ganze Platte kenne, halte ich das Stück nach wie vor für das mit Abstand schönste dieser an schönen Stücken nicht gerade armen Kollektion, die von Dionne-Warwick-Arrangeur John Robert „Rob“ Shirakbari – der, ganz nebenbei, seit etwa einem Jahr auch Rumers Ehemann ist – produziert, arrangiert und dirigiert wurde.

Schon ihr sanfter Zeitlupen-Opener „The Look Of Love“ macht keine Experimente, berührt in seiner Geradlinigkeit aber umso mehr. Es gibt ein paar angedeutete Blue Notes, einige zurückhaltende Streicher und ganz, ganz viel Rumer, deren Stimme von Shirakbaris Piano umspielt, mehr noch: umgarnt wird – eine perfekte Mischung, die Programm ist für das gesamte 12-Song-Album. Und selbst dort, wo die Streicher wie auf „A House Is Not A Home“ mal mehr aufdrehen, kann man sich des Gefühls nicht erwehren, Rumer und Shirakbari beim intimen ehelichen Dialog zu belauschen. Das gilt umso mehr für den lässig gesungenen Überklassiker „Walk On By“, dem die beiden scheinbar zwischen Pastateigausrollen und Katzenfüttern beizukommen trachten, und tatsächlich: alles richtig gemacht.

Einzig etwas zu easy listening: Das Rhodes-dominierte „The Last One To Be Loved“, das aber sofort vom bezaubernden Titeltrack, auf dem es sich der mittlerweile 88-jährige Bacharach nicht nehmen ließ, höchstselbst das Piano zu spielen, aufgefangen wird – zumindest, bis ab Minute 2:30 der Backgroundchor loslegt und dann auch noch eine Harmonica dazukommt. Hier hat es Shirakbari eindeutig ein bisschen zu gut gemeint! Das gilt auch für den Closer „What The World Needs Now Is Love“, der mal eben ein vielköpfiges Orchester auffährt, bevor Rumers Vocals ganz pur erstrahlen dürfen. Wer sich von einer Stimme so richtig umschmeicheln, einhüllen, in sie hineinfallen lassen will, muss nicht weiter suchen.

