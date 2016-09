Widerstand zwecklos

September 2016 / Victoriah Szirmai

Langjährige fairaudio-Leser mögen Fredrika Stahl noch als die Soulpopprinzessin ihres europaweiten Debüts von 2010 in Erinnerung haben oder als die zur schwedischen Kate-Bush-Apologetin Gereifte des 2013er-Erfolgsalbums Off To Dance. Wie schon damals festgestellt: Auch Fräuleinwunder werden irgendwann erwachsen. So auch die 1984 geborene Stockholmerin, die sich mit dem selbstkomponierten, -arrangierten und -produzierten Soundtrack zu Tomorrow, einem in Deutschland den Untertitel „Die Welt ist voller Lösungen“ tragenden, französischen Dokumentarfilm unter der Regie von Öko-Aktivist Cyril Dion und Schauspielerin Mélanie Laurent, musikalisch endgültig freigeschwommen hat.

Den Auftakt des ambitionierten Soundtrackprojekts macht ein atmosphärisches Piano in Moll, das ohne das exakt getimte Zusammenspiel mit dem Bewegtbild dazu angetan ist, im Kopf des Hörers einen ganz eigenen Film in Gang zu setzen. Neben solchen eindeutig als Score zu identifizierenden Lautmalereien setzt der Soundtrack auf eigenständige, auch losgelöst vom Filmkontext funktionierende Popsongs wie beispielsweise „The World To Come“, die ob ihres traurigtemperierten Flairs und geballter Streicherkraft dennoch der allgemeinen Grundstimmung Tribut zollen. Die setzt sich in stimmungsvollen Miniaturen dank lustvollen Spiels mit dem Orff’schen Instrumentarium fort, ob auf „Empty Spaces“ mit Vinylgeknister, Glockenspiel und Fingerschnippen oder auf „Planting Children“ mit Vogelgezwitscher, Vibraphon und Percussions, zu denen sich Stahls Piano in pentatonischen Andeutungen ergeht.

Mit „Map Of The World“ fängt der Soundtrack an, funky zu rocken, indessen der etüdenartige Charakter der Stahl’schen Pianotupfer erhalten bleibt, die sich hier sogar ein paar Boogie-Woogie-Figuren erlauben. „Make A Change“ ist ein Song in der Tradition von Yael Naims „New Soul“, den man einfach seiner Sommerplaylist zufügen muss, allein schon um des von Schlagzeuger (!) Raphael Chassin eingespielten, glücksrauschfreisetzenden Bläsersatzes willen! „Water“ dagegen greift das verregnete Ambiente des Beginns auf, und man kann sich des Gefühls nicht erwehren, dass hier zumindest ein klitzekleines bisschen der La double vie de Véronique-Soundtrack von Zbigniew Preisner Pate gestanden hat. Stahl kann ihr Faible für französisches Flair spätestens hier nicht mehr verleugnen.

Das Kontrastprogramm folgt auf dem Fuße: „Machines“ mit einer wilden, der Blue Man Group alle Ehre machenden Drum-Explosion. Beim zweiten Song des Soundtracks, „Pull Up Your Sleeves“, fühle ich mich an die Loop-Songs Samirah Al-Amries erinnert, bis auch hier wieder die volle Ladung Glückshormone zuschlägt und sich das Ganze zur süchtig machenden Discohymne steigert, während der dritte Song „More“ ganz schlicht als countryeske Popballade mit skandinavischem Einschlag à la Agnes Obel oder Susanne Sundfør daherkommt.

Den Bann bricht die akzentuierte Klavierstudie „Kuthambakkam“, die mit zartem Brasilectro-Hauch zum kopfwackelnden Mitwipper gerät, während es auf der zarten Spieluhrnummer „Paper Bills“ rauscht und klatscht, dass es eine Freude ist, bis sich mit „Everything“ auch schon der vierte eigenständige Song des Soundtracks zeigt – ein selbstvergessenes Akustikgitarrenstück irgendwo zwischen Singer/Songwriter und Dreampop. Der Gitarren-Piano-Zwiegesang „Fields“ kommt im Stile eine Piazolla’schen Milonga daher, die auf Popkompatibilität gebürstet wurde, bevor das Album mit dem aus fetten Bläsern mit Ohrwurmpotenzial gebauten Wohlfühlpop des titelgebenden Stücks seinen würdigen Abschluss findet. Die Stahl muss sich, soviel ist sicher, schon lange nicht mehr hinter übermächtigen Produzentenfiguren verstecken.

