August 2016 / Lorina Speder

PJ Harveys neuntes Studioalbum The Hope Six Demolition Project ist eine Aufforderung an die Menschheit. Was passiert gerade in der Welt? Als hätte sie die Trump-Nominierung als Präsidentschaftskandidat und den Brexit geahnt, provoziert Harvey auf dem politischen Album mit plakativen Texten und marschähnlichen Kompositionen, die trotz der düsteren Aussagen durchweg unterhaltsam sind. Besonders die Konzentration auf Bläserinstrumente, die akzentuierend, aber auch als tonale Orientierung eingesetzt werden, verleiht dem Album eine besondere Tiefe. Dass die Stimmung der Lieder oft an ein Arrangement einer Blaskapelle aus den USA erinnert, ist sicherlich kein Zufall.

Die Inspiration für ihre Platte bekam die 46-Jährige Britin PJ Harvey auf ihren Reisen nach Washington D.C., in den Kosovo und nach Afghanistan. In den USA besuchte sie die Armenviertel der Hauptstadt, auch Hope Six Demolition Projects genannt, was nicht zuletzt mit dem Albumtitel aufgegriffen wird. Die Texte des gleichnamigen ersten Liedes stammen fast direkt von den Beschreibungen des Journalisten Paul Schwartzman, der ihr dort eine Einführung in die Lebensumstände gab. Die heruntergekommenen Gegenden abseits vom Weißen Haus hinterließen einen bleibenden Eindruck auf Harvey. Sie verarbeitet ihre Erlebnisse in den Songtexten des Albums. Die beschwingte Atmosphäre des ersten Songs täuscht, wenn sie über die Drogengesichter und die Benning Road, die auch die Todesstraße („Pathway of Death“) genannt wird, singt.

Im nächsten Lied wird dann auch die musikalische Stimmung dunkel. In „The Ministry of Defense“ setzt die Multi-Instrumentalistin eingängige Gitarrenriffs auf prägnante Gesangspassagen, in denen sie vom militärisch marschierenden Schlagzeug untermalt eine Schreckensvision von Krieg und Zerstörung zeichnet. Es sind die Eindrücke aus Afghanistan und den besuchten Flüchtlingscamps, über die sie hier singt. Die dunklen Töne ihres Solo Saxophons machen dabei deutlich, wie ernst es der Künstlerin ist – so drastisch ist die Musik.

Die gedrückte Stimmung wird im nächsten Song weitergeführt. In „A Line In the Sand“ warnt sie davor, dass die Menschheit ihre Geschichte vergisst und nichts aus ihr gelernt hat. Neben der Sologitarre, die durch die Strophen in hohen hallunterlegten Tönen heult, stechen in diesem Song besonders die Bläserspuren hervor. Sie akzentuieren und hauchen dem Song Leben ein. Am Ende kann man sogar ein bisschen Zuversicht vernehmen – PJ Harvey hat das Schlimmste im Menschen gesehen und besitzt trotzdem noch die Hoffnung, dass die gegenwärtigen Zeiten vernünftig gelöst werden.

